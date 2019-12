Une convaincante victoire de 6-2 pour conclure le périple

Des doublés de Tomas Tatar et de Phillip Danault ont mené le Canadien de Montréal à une victoire de 6-2 face aux Jets de Winnipeg, lundi, lui permettant ainsi de boucler son périple de quatre matchs dans l’Ouest de belle façon.

Avec des victoires à Winnipeg, Vancouver et Calgary, le Tricolore (18-13-6, 42 points) amasse six points sur une possibilité de huit. Le Canadien n’a subi qu’une défaite lors du voyage, samedi, à Edmonton.

Le triomphe permet aussi aux hommes de Claude Julien de reprendre l'exclusvité du troisième rang de la section Atlantique derrière les Maple Leafs de Toronto (20-14-4, 44 points) qui ont joué un match de plus.

Tatar (14e et 15e), Danault (9e et 10e), Max Domi (9e) – qui a aussi amassé une passe – et Artturi Lehkonen (7e) ont touché la cible, parfois, en tirant parti des cadeaux du gardien Laurent Brossoit. Brendan Gallagher et Nick Suzuki ont récolté deux mentions d’aide chacun.

Carey Price a été brillant en première période lorsque les Jets ont bombardé son filet de 16 tirs. Price n’a cédé que face à Kyle Connor (15e) en avantage numérique, avant que le Canadien n’inscrive quatre buts d’affilée. Patrik Laine (14e) a complété pour les Jets (21-14-2, 44 points).

Joel Armia a dû quitter la rencontre en raison d’une blessure au haut du corps, subie à la suite d’un coup de l’ancien défenseur du Canadien, Nathan Beaulieu.

Si le Bleu-Blanc-Rouge a bouclé son voyage dans l’Ouest, il doit encore terminer l’année 2019 avec trois autres matchs à l’étranger, dont le doublé en Floride contre le Lightning (samedi 28) et les Panthers (dimanche 29).

But refusé

Le Canadien a été largement dominé en début de rencontre. Les Jets ont cru avoir inscrit le premier but du match, celui de Patrik Laine, à la suite d'un bel effort collectif, mais Claude Julien a interjeté appel en raison d'un hors-jeu et la reprise lui a donné raison.

Une pénalité en zone offensive à Ben Chiarot a mené au premier jeu de puissance des Jets. Malgré le brio de Carey Price - qui comptait déjà 14 arrêts -, Kyle Connor a donn. les devants aux siens.

Deux doublés

Le Canadien a rendu la monnaie de sa pièce aux Jets lors d'une supériorité numérique. Un magnifique échange à trois - dont le fait saillant a été une passe vive de Nick Suzuki à Tomas Tatar - a créé l'égalité et Tatar a inscrit un deuxième but moins de deux minutes plus tard quand il s'est emparé d'un retour à la suite d'un tir frappé de Shea Weber.

Le Canadien a profité ensuite des largesses du gardien Laurent Broissoit. À force de donner des retours, le gardien des Jets a couru à sa perte et c'est Phillip Danault qui en a tiré parti en frappant une rondelle au vol à l'embouchure du filet. Environ quatre minutes plus tard, Broissoit a encore été faible sur un tir de Danault.

Un tir foudroyant de Patrik Laine a permis aux Jets de se rapprocher à deux buts avant la fin de l'engagement, mais un autre revirement leur a coûté cher. Avec son travail acharné, Max Domi a redonné trois buts d'avance au Canadien. Ce même Domi a servi une passe formidable à Artturi Lehkonen pour le 6e but des siens. La cause était entendue.