Canadien 4 Jets 1 (deuxième période)

Le Canadien termine son périple dans l’Ouest ce soir, à Winnipeg en affrontant les Jets. À bien des égards, il s’agit du match qui va déterminer le bilan que l’on fera du voyage annuel de la formation montréalaise à l’autre bout du pays.

S’il l’emporte, le Tricolore (17-13-6, 40 points) obtiendra une excellente récolte de 6 points sur une possibilité de 8 après des victoires à Vancouver et Calgary et un revers à Edmonton.

Ce match contre les Jets (21-13-2) marque le retour de Victor Mete à la ligne bleue pour le Canadien.

But refusé

Le Canadien est largement dominé en début de rencontre et il ne faut pas se surprendre que les Jets inscrivent le premier but du match, celui de Patrik Laine, à la suite d'un bel effort collectif. Mais Claude Julien conteste le but en raison d'un hors-jeu et la reprise lui donne raison.

Une pénalité en zone offensive à Ben Chiarot mène au premier jeu de puissance des Jets et malgré le brio de Carey Price - qui compte déjà 14 arrêts -, Kyle Connor donne les devants aux siens.

Le Canadien rend la monnaie de sa pièce aux Jets lors d'une supériorité numérique. Un magnifique échange à trois dont le fait saillant est une passe vive de Nick Suzuki à Tomas Tatar qui touche la cible à 15:06.

Tatar en inscrit un autre moins de deux minutes plus tard lorsqu'il s'empare d'un retour à la suite d'un tir frappé de Shea Weber. Un 15e but pour Tatar.

Le Canadien profite des largesses du gardien Laurent Broissoit. À force de donner des retours, le gardien des Jets court à sa perte et c'est Phillip Danault qui en profite en frappant une rondelle au vol à l'embouche du filet: 3-1 Montréal.

Environ quatre minutes plus tard, Broissoit est encore faible sur un tir de Danault et l'attaquant récolte son deuxième but du match.

Plus de détails à venir…