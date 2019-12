Remontée spectaculaire signée Mitch Marner

Mitch Marner a insctit deux buts et récolté une mention d'aide en 59 secondes, lundi, complétant ainsi un après-midi de travail de cinq points dans une victoire de 8-6 des Maple Leafs de Toronto aux dépens des Hurricanes de la Caroline.

Les Maple Leafs (20-14-4, 4 points) ont laisser filer une avance de 3-0, lorsque les Hurricanes ont inscrit cinq buts d'affilée. Mais la formation torontoise a elle-même marqué cinq buts en troisième période pour se sauver avec la victoire.

Outre Marner (9e et 10e), Auston Matthews (24e), John Tavares (14e), William Nylander (14e), Jason Spezza (5e), Tyson Barrie (4e) et Pierre Engvall (3e) ont touché la cible pour les vainqueurs.

Erik Haula (9e et 10e), Martin Necas (7e et 8e), Andrei Svechvnikov (16e) et Brock McGinn (4e) ont riposté pour les Hurricanes.