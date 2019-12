Alouettes: Bolduc, Brodeur-Jourdain et Donovan de retour

Bolduc entamera en 2020 sa 19e saison en tant qu'entraîneur, sa quatrième comme responsable des demis. Âgé de 48 ans, il s'est joint au personnel des Alouettes en 2014 et a joué plusieurs rôles depuis, passant d'entraîneur-adjoint à l'attaque, à entraîneur des receveurs de passes et entraîneur-adjoint des unités spéciales. Il a été entraîneur-chef du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke pendant cinq saisons, de 2007 à 2011. Bolduc a aussi dirigé les Nomades du Cégep Montmorency, les menant au match du Bol d'Or pour la première fois de leur histoire, en 2005.

Brodeur-Jourdain a disputé son dernier match le 4 juillet 2019 et a intégré le personnel d'entraîneurs des Alouettes cinq jours plus tard. L'ancien joueur de ligne offensive a joué 11 saisons avec la formation montréalaise et a remporté deux Coupes Grey en 2009 et en 2010.

Donovan, 39 ans, a été nommé coordonnateur des unités spéciales au sein des Alouettes en 2018. Il était auparavant l'entraîneur-chef des Stingers de l'Université Concordia depuis 2014. Il a débuté sa carrière d'entraîneur en 2007 à l'Université Western, où il a dirigé les secondeurs, en plus de s'occuper des unités spéciales et du recrutement.