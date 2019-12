Les Oilers infligent une première défaite au Tricolore dans l'Ouest canadien

Les Canadiens de Montréal ont réussi à créer l’égalité à deux reprises samedi soir contre les Oilers, mais ça n’aura pas été suffisant pour quitter Edmonton avec les deux points.

L’entraîneur-chef Claude Julien avait pourtant prévenu ses hommes que la discipline allait être un facteur déterminant dans cette rencontre.

Cependant, le Tricolore a écopé de quatre pénalités, qui ont freiné les élans des visiteurs à des moments cruciaux dans la rencontre.

Les Oilers ont frappé tôt dans le match grâce au brio des deux meilleurs pointeurs de la LNH.

Avec moins de deux minutes de disputées à la première période, Leon Draisaitl a complété un jeu amorcé par Connor McDavid pour inscrire son 22e de la campagne.

Quelques minutes plus tard, Ethan Bear profite d’un revirement, et rejoint Josh Archibald qui bat Price d’un tir précis et donne ainsi une avance de deux buts aux locaux.

Les Canadiens n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot lors du premier vingt alors que Jeff Petry vient hanter son ancienne équipe à l’aide d’un tir, et inscrit les siens au pointage en infériorité numérique.

Les hommes de Claude Julien récidivent en deuxième période lors d’un avantage numérique.

Philipp Danault complète un jeu orchestré encore une fois par Jeff Petry pour créer l’égalité.

Par contre, l’indiscipline des Montréalais s’avère coûteuse alors que le capitaine des Oilers, Connor McDavid, utilise sa vitesse pour déjouer Carey Price en avantage numérique.

C’était le 21e but de la saison du 97.

Comme en deuxième période, les Canadiens créer l’égalité en début de période lors du troisième tiers à l’aide du 8e but de la saison de Max Domi.

Les espoirs des visiteurs se sont toutefois décimés quand Josh Archibald profite d’une bourde du Tricolore pour s’amener avec Riley Sheahan, qui marque et propulse son équipe vers la victoire.

Les Canadiens termineront leur voyage dans l’ouest du pays lundi, alors qu’ils visiteront les Jets à Winnipeg.