«Il ne faut pas laisser l'opinion devenir ta réalité» -Jean Pascal

« Ce que j’ai appris de tout ça, c’est que dans la vie, il ne faut pas laisser l’opinion – d’une personne ou des gens – devenir ta réalité. Ce n’est pas parce que les gens disent que tu dois prendre ta retraite, que tu n’es plus bon, que tu es fini, qu’il faut que tu laisses ça devenir ta réalité. Moi, après réflexion, j’ai dit : Non, ça ne va pas devenir ma réalité. Alors, j'ai travaillé fort, j'ai été discipliné et malgré les embûches, j'ai persévéré. »