NFL: avant-dernier week-end crucial

Avant-dernière semaine d’activités de la NFL avant les éliminatoires. Déjà sept équipes sur 12 sont qualifiées pour les séries. Que nous réserve la fin de semaine?

Deux matchs sont à l’horaire samedi et leur résultat pourrait clarifier la situation.

Les Texans de Houston (9-5) vont disputer la victoire aux Buccaneers (7-7), à Tampa Bay. Une victoire et les Texans remportent le titre de la section sud de l’Association américaine. Les Bucs viennent d’en gagner quatre de suite, mais ils ont une fiche de 2-4 à domicile, tandis que l’équipe de Houston a une fiche gagnante à l’étranger (4-3). Un match à la portée des Texans.

Le titre de section en jeu

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (11-3) et les Bills de Buffalo (10-3) sont qualifiés pour les séries. Il ne reste qu’à déterminer qui va terminer au sommet de la section est. Les Patriots ont eu toutes les misères du monde à battre les Bills (16-10) plus tôt cette saison. Julian Edelman devrait être de retour et on voit mal la bande à Tom Brady perdre deux matchs d’affilée à domicile.

Déjà qualifiés, les 49ers de San Francisco (11-3) pourraient se détacher des Seahawks de Seattle (11-3) dans la section ouest de l’Association nationale, mais ils pourraient aussi glisser au deuxième rang advenant une défaite contre les Rams (8-6). Parce que l’on ne s’attend pas à voir les Seahawks s’incliner à domicile contre les Cardinals de l’Arizona (4-9-1).

Le match du dimanche soir et celui de lundi soir vont aussi, vraisemblablement, clarifier les choses.

Dimanche, les Cowboys de Dallas (7-7) sont à Philadelphie pour y affronter les Eagles (7-7) dans un match – presque – sans lendemain. Lundi, les Packers de Green Bay (11-3), déjà qualifiés, se rendent au Minnesota afin de se mesurer à leurs adversaires de section, les Vikings (10-4). Ça va barder.

On écoute les prédictions de Bruno Heppell pour quelques-uns de ces matchs-clés à partir de à 3:51...