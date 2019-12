Claude Julien a défié ses joueurs

Comme dans la fable du lièvre et de la tortue, le Canadien a commencé lentement, jeudi, contre les Flames de Calgary, mais c’est lui qui a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur.

« Ça nous a pris un peu de temps à décoller, un peu comme le dernier match, a noté d’emblée l’entraîneur-chef Claude Julien. Non pas qu’on était mauvais, mais en deuxième période, on a trouvé nos jambes et on a patiné beaucoup mieux.

« On s’est donné des chances de revenir dans le match. En troisième période, ça a été un match serré des deux côtés. On a tous eux des bonnes chances et, comme tout le monde l’a vu, ça s’est décidé en prolongation avec le gros but de (Max) Domi. »

Défi à relever

Julien n’a pas été étranger au retour en force de ses hommes au deuxième engagement. Il les a mis au défi de faire mieux durant l’entracte.