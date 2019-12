Domi donne la victoire au Canadien en prolongation à Calgary

Un but de Max Domi à 3:52 de la période de prolongation a mené le Canadien de Montréal à une victoire de 4-3 contre les Flames, jeudi soir, à Calgary.

Lancé à fond de train sur le flanc gauche, Domi a décoché un tir frappé foudroyant qui a trompé la vigilance de du gardien des Flames, Dave Rittich. Le Tricolore avait complètement dominé la prolongation avant le 7e but de la saison de Domi.

Le Tricolore remporte ainsi une deuxième victoire d’affilée dans l’Ouest, après avoir triomphé contre les Canucks, à Vancouver, 48 heures plus tôt.

Les Flames pensaient avoir partie gagnée après avoir vu Oliver Kylington (1er) leur donner les devants à quatre contre quatre en troisième période, mais Nick Suzuki a fait dévier un tir de Nick Cousins à 11:58 de l'engagement pour créer l’égalité.

Outre Domi et Suzuki (7e), Brandan Gallagher (15e) et Joel Armia (12e) ont inscrit les autres buts du Canadien (17-12-6, 40 points). Matthew Tkachuk (13e) et Elias Lindholm (15e) ont marqué les autres buts des Flames (18-14-5, 41 points).

Carey Price a repoussé 24 tirs, tandis que Rittich a fait face à 43 rondelles décochées par les joueurs du Canadien.

La formation de Claude Julien poursuivra son périple dans l’Ouest canadien samedi, en affrontant les Oilers, à Edmonton, en après-midi.

Revirement coûteux

Les deux buts des Flames durant la première période sont la résultante d'erreurs du Canadien. Les joueurs du Tricolore se sont empêtrés lors d'une sortie de zone, ce qui a mené à un revirement qui a coûté cher. C'est Matthew Tkachuk qui en a profité.

En fin de période, c'est cette fois une pénalité de Phillip Danault qui a mené au deuxième but des Flames, un magnifique effort collectif, celui d'Elias Lindholm.

La réplique

Le Canadien a répliqué en deuxième période, lorsque Brendan Gallagher a réduit l'écart avec son 15e but de la saison inscrit d'un angle qui tenait de l'impossible. Les Flames ont raté des occasions de marquer lors de deux surnombres, puis Joel Armia a déjoue Rittich d'un tir de loin entre les jambières.

Les Flames ont contesté le but en espérant qu'Artturi Lehkonen - qui a fait la passe décisive - soit hors-jeu, mais la reprise a confirmé que le joueur du Canadien avait le contrôle de la rondelle, même s'il est entré dans la zone de Calgary avant cette dernière.

Lors de doubles mineures en troisième période, les Flames ont repris les devants à quatre contre quatre, lorsque Oliver Kylington a cloué Carey Price sur place avant un vif tir en entrée de zone. Son premier but de la saison.

Nick Suzuki, qui a disputé un match du tonnerre, a ensuite crée l'égalité à 11:58, lui qui était encore une fois bien posté autour du filet.