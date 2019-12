«Les gars sont pas mal plus conscients des commotions» -Stéphane Quintal

« Quand on est arrivé en 2011 avec le règlement 48 des coups à la tête, les joueurs n’étaient pas habitués. Dans les rangs mineurs et dans le collégial, ce règlement n’existait pas. Depuis 2011, tous ceux qui arrivent dans la ligue ont joué avec ce règlement. C’est plus facile. À cette époque, il y a eu 58 suspensions, dont plus de la moitié pour les coups à la tête. »