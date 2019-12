Maxence Parrot | Une année triomphale en 2019

Alors que le Québécois Maxence Parrot, médaillé d'argent en slopestyle aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, annonçait, pratiquement à pareille date l’an dernier, qu'il souffrait du lymphome de Hodgkin et qu'il devait mettre sa carrière en veilleuse, non seulement un an plus tard il est guérit, mais il continue de connaître autant de succès sur les pistes.

L'athlète âgé de 25 ans, cinq fois champion des X Games, avait reçu son diagnostic le 21 décembre 2018, après avoir subi une biopsie 10 jours plus tôt.

Après avoir reçu sa douzième série de traitements en juin, il a rapidement repris l'entraînement dans l'objectif de participer aux X Games d'Oslo en Norvège. Bien qu’il était alors un peu rouillé, cela n'a pas paru puisqu’il a remporté l'épreuve.

Avec l’année 2019 qui prendra fin dans les prochains jours, il a conclu son année avec une victoire à l’épreuve de Big Air de la Coupe du monde de Pékin il y a une semaine.

Retour sur une année où l’athlète a littéralement combattu pour sa vie et a triomphé sur toute la ligne.