Situation des Alouettes: «Un scénario identique l'an passé» -Bruno Heppell

« Tu ajoutes à ça Wally Buono, qui a été vice-président des opérations football avec les Lions de la Colombie-Britannique, qui a été directeur général et l’entraîneur-chef le plus victorieux de l’histoire de la Ligue canadienne. Si on parle juste du statu quo en ce moment, ce n’est vraiment pas la fin du monde, parce que tout a bien fonctionné pour les Alouettes l’an passé après le départ de Kavis Reed. »