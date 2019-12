«Vraiment du travail relevé des joueurs-clés» -Dany Dubé

Après la défaite honteuse à domicile contre la pire équipe de la LNH samedi soir, le Canadien de Montréal a entrepris son périple dans l’Ouest du bon pied, mardi, avec une victoire de 3-1 contre les Canucks, à Vancouver.

Ce ne sont pas les têtes d’affiche qui manquaient dans cette rencontre : Carey Price a été exceptionnel devant le filet, Max Domi a disputé l’un de ses meilleurs matchs de la saison, Phillip Danault a fait une passe décisive pour un but sur les genoux, Joel Armia a été solide et le Canadien a inscrit deux buts d’affilée en avantage numérique.

En fait, le Tricolore a livré un effort collectif impressionnant dans les deux sens de la patinoire.

« Opportuniste, opportuniste…, a martelé l’analyste du 98,5, Dany Dubé. Le but de Tatar, c’est rempli d’opportunisme. Et tout ça à cause d’un effort individuel. Moi, Danault, ce soir, il a disputé un match absolument sensationnel. »