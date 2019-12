«Des joueurs de la KHL qui vont obtenir du succès, ça va être des exceptions» -Dany Dubé

Patinoires plus grandes et engagement physique moins important sont les principales différences avec le circuit nord-américain. Mais il y a plus.

« Il faut vraiment que tu sois capable d’évaluer si le joueur a encore un potentiel pour s’améliorer, sinon, tu vas chercher un joueur pour pallier un manque dans ton organisation, mais il faut que ça soit un joueur de soutien. Si on veut qu'un joueur traîne l'équipe sur ses épaules, je pense que l'on fait fausse route ».

Exemple à l'appui, Ilya Kovalchuk avec les Kings de Los Angeles.

« On a oublié que Kovalchuk vieilli d'un an comme tout le monde. Après avoir passé quatre ou cinq ans à l'extérieur de la Ligue nationale, une ligue qui change et rajeunit, qui est plus rapide.. Tous ces joueurs de la KHL, à 90 pour cent, seront des joueurs de soutien. Et plus lis seront dans la vingtaine (25 ans), plus ils seront en mesure de s'améliorer et de progresser. »