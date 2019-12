Victoire de 3-1 à Vancouver: le long périple commence bien

Deux buts en avantage numérique en début de troisième période ont permis au Canadien de Montréal de faire basculer le match en sa faveur, mardi, s’imposant ainsi 3-1 contre les Canucks, à Vancouver.

Tomas Tatar (13e) et Shea Weber (11e) ont touché la cible lors de deux supériorités numériques consécutives, menant le Tricolore (16-12-6, 38 points) à une première victoire lors d’un long périple de sept matchs à l’étranger pour conclure l’année 2019.

Nick Cousins (5e) avait inscrit le premier but des hommes de Claude Julien lors de ce match un peu bizarre où les deux équipes se sont vues refuser des buts par les arbitres. Max Domi - qui a joué l'un de ses meilleurs matchs de l'année - et Joel Armia ont tous deux amassé deux mentions d'aide.

Adam Gaudette (7e) a compté le seul but des Canucks (16-15-4, 36 points) qui avaient sûrement l’impression de jouer à l’étranger en raison de la présence de milliers de partisans du Canadien qui ont applaudi les joueurs de la formation montréalaise à plusieurs reprises et scandé « Carey! Carey! Carey! » plus d’une fois dans la rencontre.

Exceptionnel devant son filet, Price a repoussé 38 rondelles. Jacob Markstrom a fait fait à 30 tirs. Le Canadien reprend ainsi l'exclusivité du troisième rang de la section Atlantique. Il fera face aux Flames, jeudi, à Calgary.

Partisans nombreux

Au nombre de spectateurs portant le chandail du Canadien dans la foule, on aurait pu se croire au Centre Bell.

Le Canadien a écopé de deux pénalités mineures durant le premier tiers. Les hommes de Claude Julien s'en sont tirés sans casse durant celle de Nate Thompson à mi-chemin de la période, mais ils ont concédé un but durant celle de Tomas Tatar, avec moins de trois minutes à jouer à l'engagement. Adam Gaudette a inscrit son septième but de la saison à 17:22.

Carey! Carey! Carey!

En deuxième période, Carey Price a stoppé J.T. Miller lors d'une échappée et on a entendu les cris de «Carey! Carey!» dans l'amphithéâtre. Quelques instants plus tard, Max Domi a alimenté magnifiquement Nick Cousins qui a créé l'égalité avec un joli tir. Beau but.

Les Canucks ont repris les devants moins d'une minute plus tard, mais Claude Julien a fait appel et la reprise a démontré que les joueurs de Vancouver étaient hors-jeu sur la séquence. Cousins a toutefois été pénalisé pour un geste commis après le hors-jeu, mais le Canadien a écoulé la pénalité sans problème.

Joel Armia a ensuite touché la cible après s'être emparé d'une rondelle libre à 14:04. Artturi Lehkonen a légèrement touché le gardien Jacob Markstrom sur la séquence, mais il a été poussé par le défenseur Oscar Fantenberg. Légèrement ou pas, les arbitres ont néanmoins retenu l'obstruction et le but du Canadien a été refusé à son tour.

Deux fois en avantage numérique

Le Canadien a tiré profit d'une pénalité en début de troisième période. Accroché par un adversaire, c'est allongé sur la patinoire que Phillip Danault a effectué une passe à Tatar qui a déjoué habilement Markstrom. Cette fois, il n'y a pas eu de contestation...

Opportuniste, le Canadien a profité de la pénalité aux dépens de Danault et Shea Weber a donné une avance de deux buts aux siens qui allait s'avérer insurmontable.