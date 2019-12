Canadien 1 Canucks 1 (deuxième période)

Le Canadien de Montréal amorce mardi soir une longue série de sept matchs à l’étranger avec la première de quatre rencontres dans l’Ouest, face aux Canucks, à Vancouver.

Le Tricolore (15-12-6, 36 points) passera les deux dernières semaines de 2019 sur les patinoires adverses à l’étranger, ce qui n’est pas nécessairement un désavantage en raison de sa fiche de 7-4-3 à l’extérieur de Montréal.

Les Canucks (16-14-4, 36 points) sont eux aussi à la traîne dans leur association pour l’obtention d’une place en séries.

Partisans nombreux

Au nombre de spectateurs portant le chandail du Canadien dans la foule, on pourrait se croire au Centre Bell.

Le Canadien écope de deux pénalités mineures durant le premier tiers. Les hommes de Claude Julien s'en tirent sans casse durant celle de Nate Thompson à mi-chemin de la période, mais ils concèdent un but durant celle de Tomas Tatar, avec moins de trois minutes à jouer à l'engagement. Adam Gaudette inscrit son septième but de la saison à 17:22.

Carey! Carey!

En deuxième période, Carey Price stoppe J.T. Miller lors d'une échappée et on entend les cris de «Carey! Carey!» dans l'amphithéâtre.

Quelques instants plus tard, Max Domi alimente magnifiquement Nick Cousins qui créé l'égalité avec son 5e but de la saison. Beau but.

Les Canucks reprennent les devants moins d'une minute plus tard, mais Claude Julien fait appel et la reprise démontre que les joueurs de Vancouver étaient hors-jeu sur la séquence. Cousins est toutefois pénalisé pour un geste commis après le hors-jeu, mais le Canadien écoule la pénalité sans problème.

Joel Armia touche ensuite la cible après s'être emparé d'une rondelle libre à 14:04. Artturi Lehkonen a légèrement touché le gardien des Canucks sur la séquence, mais il a été poussé par le défenseur Oscar Fantenberg. Légèrement ou pas, les arbitres retiennent néanmoins l'obstruction et le but du Canadien est refusé à son tour.

Plus de détails à venir…