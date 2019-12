Séjour à l’étranger crucial pour le Canadien

Le Canadien de Montréal termine son année 2019 avec un séjour de sept parties, toutes disputées à l’étranger. Ce périple crucial s’amorce mardi soir, alors que le Tricolore affronte les Canucks à Vancouver.

La défaite de 2-1 contre les Red Wings de Detroit au Centre Bell samedi a fait mal au Canadien dans sa course pour une participation aux séries.

Le Canadien (15-12-6; 36 points) se retrouve maintenant au quatrième rang pour l’obtention des deux positions de quatrième as dans l’Est. Il est à trois points des Flyers de Philadelphie (2es) et à six points des Penguins de Pittsburgh (1ers). Entre eux se retrouvent aussi les Rangers de New York (3es).

Un périple crucial

D’ici la fin du mois de décembre, le Canadien passera pas moins de 15 jours consécutifs sur la route et disputera sept rencontres. Ce séjour sera déterminant pour l’équipe. Soit que ça passe ou ça casse comme le veut l’expression consacrée.

Fort heureusement, le Canadien joue bien sur la route. En fait, le Tricolore a moins de défaites à l’étranger (7-4-3) qu’au Centre Bell (8-8-3) pour à peu près le même nombre de victoires.

Un adversaire similaire

Mardi soir, le Canadien sera confronté aux Canucks de Vancouver (16-14-4; 36 points), une équipe qui a obtenu un rendement similaire au Canadien depuis le début de la saison.

Dans l’Ouest, les Canucks sont également au quatrième rang de leur course aux deux positions du quatrième as.

Les Canucks occupent le 20e rang de la LNH (18e pour le CH), le 18e rang au niveau des victoires (23e pour le CH), le 11e rang au niveau des buts marqués (12e pour le CH) et au 17e rang au niveau des buts accordés (25e pour le CH).

Le Tricolore devra toutefois se méfier du jeu de puissance des Canucks qui sont au 4e rang de la LNH avec un pourcentage d’efficacité de 25,3% comparativement à 20% pour le CH (14e rang).

La dernière fois que les deux clubs se sont affrontés, c'était il y a presqu'un an. Le 3 janvier 2019, le CH a blanchi les Canucks, 2 à 0, au Centre Bell.

Les gardiens en poste

Ils n'ont pas encore été confirmés, mais il y a fort à parier que Carey Price (13-10-3) et Jacob Markstrom (9-10-3) seront devant le filet de leur équipe respective.