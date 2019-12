«Quand tu entends ''Carey! Carey!'' à domicile, tu as le goût de secouer la cabane» -Antoine Roussel

Longtemps associé aux Stars de Dallas, le Français Antoine Roussel joue avec les Canucks de Vancouver depuis la saison dernière.

Opéré au genou, il a repris du service il y a quelques semaines et il va bien avec une production de trois buts et une mention d’aide en six rencontres.

Au micro de Mario Langlois aux Amateurs de Sports, a mis en perspective le passage à Vancouver d’une équipe comme le Canadien de Montréal.

« Le Canadien, c’est comme quand on reçoit Toronto. Les détenteurs de billets de saison, ils aiment le Canadien mais ils savent qu’ils peuvent revendre leurs billets aux partisans. Ils vont faire un bon montant.