«Depuis l’Halloween 2018, il manque ce soir un 37e match en raison d’une blessure» - Marc-Antoine Godin

«Depuis l’Halloween 2018, il manque ce soir un 37e match en raison d’une blessure. Marc Bergevin lui a consenti une prolongation de contrat de quatre ans et par la suite ç’a déboulé. Blessure au bas du corps (14 matchs), il a raté six matchs en raison d’une blessure à l’avant-bras, son K.O. contre Mackenzie Weegar des Panthers de la Floride, blessure au poignet en fin de saison et maintenant une opération au genou. Quand tu es dans la trentaine, c’est toujours préoccupant»