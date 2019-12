NFL: le portrait des séries commence à prendre forme

Il n’y a officiellement que trois équipes de qualifiées en vue des séries éliminatoires de la NFL avec trois matchs à disputer au calendrier, mais en réalité, on peut prédire l’identité d’une demi-douzaine d’autres formations sans trop risquer de se tromper.

Dans l’Association américaine, les Chiefs de Kansas City (9-4) sont champions de la section ouest et les Ravens de Baltimore (12-2) sont ceux de la section nord après leur victoire de jeudi soir contre les Jets de New York.

Ce n’est pas encore le cas dans la section est pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (10-3) et les Bills de Buffalo (9-4), mais en toute logique, l’une des deux formations sera championne de son groupe et l’autre accèdera aux séries en qualité d’équipe repêchée. Officieusement, ces deux équipes sont presque qualifiées.

La seule inconnue demeure la section sud avec les Texans de Houston (8-5) et les Titans du Tennessee (8-5) qui se battent pour le titre. Là aussi, l’une des équipes sera championne, mais l’autre devra se méfier des Steelers de Pittsburgh (8-5) qui ont la même fiche. Bref, ces trois équipes se battront pour les deux dernières places disponibles de l’association.

Portrait limpide

Dans l’Association nationale, le portrait est encore plus limpide, même s’il n’y a que les Saints de La Nouvelle-Orléans (10-3), champions de la section sud, qui ont déjà leur billet en mains pour les séries.

Les Packers de Green Bay (10-3) et les Vikings du Minnesota (9-4) dans la section nord, ainsi que les 49ers de San Francisco (11-2) et les Seahawks de Seattle (10-3) dans la section Ouest, sont largement favoris pour rafler quatre des six places disponibles.

Seuls les Bears de Chicago (7-6), dans la section nord, et les Rams de Los Angeles (8-5), dans celle de l’ouest, peuvent encore espérer les devancer, mais ils n’ont plus de marge de manœuvre.

Il est donc plus que probable que les Packers, les Vikings, les 49ers et les Seahawks vont rejoindre les Saints en séries. Il ne reste qu’à déterminer dans quel ordre.

Finalement, la minable section est où les Cowboys de Dallas (6-7) et les Eagles de Philadelphie (6-7) dominent avec une fiche déficitaire ne couronnera qu’une seule équipe. Et avec les Rams en visite à Dallas et les Eagles de passage à Washington (3-10), c’est probablement le weekend durant lequel les Eagles vont devancer pour de bon les Cowboys.