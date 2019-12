Claude Julien lance des fleurs à ses éléments défensifs

«Le support offensif de nos défenseurs fait partie de notre jeu. Aujourd’hui, dans la Ligue nationale, l’attaque se passe souvent à quatre joueurs et les défenseurs doivent s’impliquer comme Shea Weber, qui n’est pas un joueur qui va transporter la rondelle d’un bout à l’autre de la patinoire. C’est la même chose pour Ben Chiarot qui, en principe, lui non plus ne transporte pas la rondelle, mais il supporte bien l’attaque. Il fait bien ça depuis qu’il est avec nous et on lui donne confiance de ce côté-là. Je ne sais pas si on avait vu autant du côté offensif avec son ancienne équipe, mais c’est une belle surprise. Shea a eu la chance de commencer la saison dès le début du camp d’entrainement. Il était en forme et en santé, cela lui a donné un bon départ et jusqu’à maintenant, il se sent en confiance.»