Cayden Primeau affrontera les Sénateurs

Après avoir brillé contre les Penguins de Pittsburgh mardi, le Canadien de Montréal tentera de poursuivre sur sa lancée victorieuse, alors qu’il reçoit les Sénateurs d’Ottawa, mercredi soir au Centre Bell.

Ce gain de 4-1 contre les Penguins semble être le signal que le Canadien (14-11-6; 34 points) a réussi à mettre derrière lui cette séquence désastreuse de huit défaites consécutives (0-5-3). Depuis, le Tricolore a remporté trois de ses quatre derniers matchs.

Pour cette huitième série de deux matchs en deux soirs cette saison, le Canadien reçoit les Sénateurs d’Ottawa (13-17-1; 27 points) au Centre Bell. Montréal a une fiche de 2-3-2 lors de cette deuxième rencontre.

La troupe de Claude Julien a bien besoin d’une victoire afin de se maintenir près des deux équipes qui le précèdent dans la course au quatrième as dans l’Association de l’Est. Les Hurricanes de la Caroline (19-11-1; 39 points) et les Penguins de Pittsburgh (17-10-4; 38 points) possèdent une avance respective de cinq et quatre points sur le CH.

2e départ pour Primeau

Les Sénateurs ont confirmé que leur gardien sera Anders Nilsson (8-8-1). Le gardien no 1 des Sens, Craig Anderson, est blessé au bas du corps.

Quant au Canadien, Claude Julien a confirmé, vers 17h15, que Cayden Primeau obtiendra son deuxième départ dans l'uniforme du CH. Il avait subi une défaite jeudi dernier contre l'Avalanche du Colorado.

Plus tôt mercredi, le Canadien a procédé au rappel de l’attaquant Ryan Poehling et du défenseur Christian Folin.