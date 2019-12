Anthony Jackson-Hamel | Fait au Québec

« À l’école, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais : footballeur. Et là, j’avais toujours le droit à la même réflexion : “Anthony, qu’est-ce que tu veux vraiment faire plus tard ?” C’est sûrement ce qui m’a aussi donné la force d’aller jusqu’au bout, confie-t-il. Mais aujourd’hui, le soccer a bien changé. C’est devenu un métier possible, plus accessible qu’avant. Et les jeunes sont davantage pris au sérieux. »