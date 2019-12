«La LNH aujourd’hui donne l’exemple et c’est rafraîchissant» -Dany Dubé

À l’occasion de son commentaire du jour, l’analyste des matchs du Canadien de Montréal sur nos ondes, Dany Dubé est revenu sur la nouvelle du jour du côté de Dallas, alors que l'entraîneur-chef des Stars de Dallas Jim Montgomery a été congédié pour «conduite inappropriée».

La nouvelle a été annoncée via un communiqué par Jim Nill, le directeur général de l’équipe.

Il semblerait que ces actions ne sont pas d’ordre criminel, mais qu'elles auraient mis à mal la réputation de l’organisation.

Bien que Dany Dubé ne soit pas au courant des raisons, il explique que tout ce qu’on vit actuellement avec le statut de l’entraîneur est en train de basculer pour le mieux et un certain changement de culture fort positif pour la ligue.

Dany explique aussi qu’il a beaucoup aimé la position de Gary Bettman qui a encouragé à dénoncer les situations inacceptables et qu’un service d’écoute sera mis en place en plus d’un code d’éthique pour les organisations et les entraîneurs.

Dany rappelle que l’entraîneur doit être là pour que les joueurs s’élèvent et grandissent. Il soutient qu’un entraîneur qui agit à titre d’intimidateur n’a plus sa place au hockey et que la Ligue nationale aujourd’hui donne l’exemple dans ce dossier et c’est rafraîchissant.

Il souligne aussi que l’absence de limite de temps qu’en à une plainte potentielle est une grande décision de la ligue qui ne fera que soutenir davantage les victimes.