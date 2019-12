Une victoire plus que rassurante pour le Tricolore

Les Canadiens de Montréal sont revenus de l’arrière en milieu de deuxième période et n’ont ensuite plus jamais regardé en arrière pour vaincre les Penguins de Pittsburgh par la marque de 4 à 1 mardi soir en Pennsylvanie.

Les Penguins n’ont toutefois pas perdu de temps afin de s’inscrire au pointage en première période. Avec tout juste un peu moins de trois minutes d’écoulées au cadran, Bryan Rust s’élance à deux contre un avec Jake Guentzel à qui il remet la rondelle en arrivant près de Carey Price. Guentzel ne se fait pas prier et déjoue le gardien du Tricolore pour permettre aux siens de prendre les devants 1 à 0.

L’avance de Pittsburgh persiste jusqu’au milieu de la deuxième période. Mais lorsque le Canadien se retrouve en avantage numérique, Phillip Danault s’empare d’une rondelle dans le haut de l’enclave qu’il remet à Gallagher qui la dirige tout de suite vers Tomas Tatar qui décoche un faible tir qui trompe la vigilance du gardien Tristan Jarry. L’égalité est créée avec 7 minutes à faire en deuxième.

Montréal poursuit sur sa lancée quelques minutes plus tars lorsque le défenseur des Penguins Kristopher Letang tente de rediriger la rondelle vers la zone neutre, mais que celle-ci frappe son patin avant d’être reprise par Joel Armia qui s’avance vers Tristan Jarry, qu’il déjoue habilement. Montréal prend les devants 2 à 1 avec trois minutes à faire à la deuxième période.

Avec un peu moins de 15 secondes à jouer à la deuxième période, Les Canadiens en rajoutent lorsque Shea Weber effectue une percée en zone adverse et se présente du revers devant le gardien, il poursuit sa course en faisant un tourniquet dernière le filet et déjoue le gardien de l’autre côté pour porter l’avance des siens à 3 à 1.

En fin de troisième période, alors que les Penguins retirent leur gardien, Brendan Gallagher fonce en zone adverse pour tenter de mettre la main en premier sur une rondelle libre et il bas le défenseur de vitesse au dernier moment et dirige la rondelle dans le filet désert dans un geste impressionnant pour confirmer la victoire des siens 4 à 1.

Le Canadien affrontait les Penguins alors que les Pens sont toujours privés des services de leur capitaine Sidney Crosby.

Le no 87 est absent depuis le 9 novembre dernier en raison d'une hernie sportive.

L'attaquant Riley Barber jouait son premier match dans l'uniforme des Canadiens depuis son récent rappel et a été utilisé sur le quatrième trio aux côtés de Nate Thompson et Matthew Peca.



La formation des Canadiens

Tatar - Danault - Gallagher

Lehkonen - Domi - Armia

Cousins - Suzuki - Weal

Peca - Thompson - Barber

Chiarot - Weber

Kulak - Petry

Leskinen - Fleury

Price

Primeau