Qui est le club Deportivo Saprissa?

Le club que l’Impact va affronter au premier tour de la Ligue des champions de Concacaf, Club Deportivo Saprissa, possède une longue histoire. L'équipe a été fondée en 1935 et a joint les rangs de la première division du Costa Rica en 1949. La formation y est toujours.

Le club porte le nom de son premier commanditaire Ricardo Saprissa. Le fondateur du club à l’époque, Roberto Fernandez, avait posé ce geste à titre de reconnaissance envers l’homme d’affaires. D’ailleurs, le nom de leur stade, construit en 1972, porte aussi son nom Estadio Ricardo Saprissa. Le stade, situé dans la capitale San José, contient 23 122 sièges. C’est à cet endroit que joue aussi l’équipe nationale du Costa Rica.

Saprissa est le club le plus titré du pays, ayant remporté 34 titres de première division du Costa Rica. Son grand rival Alajuelense en possède 29. Saprissa a aussi déjà gagné la Ligue des champions trois fois (1993, 1995 et 2005), faisant de lui l'un des clubs les plus renommés en Concacaf.

Le plus grand moment de l’histoire du club fut en 2005, suite à leur victoire en LDC. L'équipe s'est présentée à la Coupe du monde des clubs et a terminé le tournoi au troisième rang.

Jamais un club de la Concacaf a fait mieux dans ce qui s’avère la consécration des tournois de clubs.

Cette année-là, c’est le club de Sao Paulo FC du Brésil qui avaient gagné le tournoi, lui qui représentait l’Amérique du Sud. Liverpool, qui représentait l’Europe, avait terminé deuxième.

Saprissa a été nommée «l’équipe du centenaire de la Concacaf» au tournant du dernier siècle, ce qui leur a donné une notoriété mondiale.

Le club porte un uniforme mauve et blanc, d’où le surnom du club El Monstruo Morado (Le Monstre mauve). Le surnom du stade est «La Cueva del Monstuo» (La cave du monstre).

Le fan club de l’équipe se nomme «La Ultra Morada» (Les Ultras mauves). Ce groupe de plusieurs milliers de partisans regarde le match debout dans la section sud du stade. Ils chantent et scandent des chants d’encouragement pour leur équipe de la première à la dernière minute du match.

Au début des années 90, il n’était pas rare de voir de la violence dans les gradins s, surtout dans les sections rapprochées des ultras. On disait de ces partisans qu’ils étaient des hooligans, ils s’en prenaient souvent aux partisans de l’équipe adverse. Depuis, l’équipe a dû faire mettre sur pied une meilleure surveillance envers le groupe, qu’elle-même avait formée.

La mascotte du club est un dragon mauve.