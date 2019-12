«La ligue des champions, c'est un évènement unique» -Kevin Gilmore

L’Impact n’a pas eu un tirage parfait en vue de la Ligue des champions mardi soir au Mexique, mais c’est tout de même un tournoi jouable pour Montréal.

Lorsqu’on prend en considération que Club America, L.A.F.C., Cruz Azul, Leon et Atlanta United sont tous de l’autre côté du tableau, les Montréalais doivent se compter chanceux. Seattle, NYCFC et Tigres, ce n’est pas de la petite bière, mais sur une série de deux matchs, tout est possible.

Tout va débuter contre Deportivo Saprissa, le champion du Costa Rica, qui occupe présentement le deuxième rang dans son championnat cette saison. Non, ce n’est pas gagné d’avance, mais il y a un coup à jouer pour l’Impact. Saprissa a beau être un club mythique au Costa Rica, mais lorsque Johan Venegas est ton meilleur joueur, ça démontre le niveau de cette ligue.

Venegas n’avait rien cassé lors de son passage avec l’Impact, lui qui a ensuite été échangé au Minnesota United.

Si l’Impact, qui en sera à ses premiers balbutiements avec Thierry Henry comme entraîneur, arrive à traverser Saprissa, le tableau pourrait s’ouvrir.