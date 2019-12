Canadiens de Montréal 2 - Avalanche du Colorado 3 (3e période)

Les Canadiens de Montréal n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot en fin de deuxième période contre l'Avalanche du Colorado. Avec un peu plus de deux minutes à faire au deuxième tiers, Phillip Danault orchestre un jeu en direction du gardien Pavel Francouz et Brendan Gallagher en profite pour compléter la séquence en déjouant le portier du Colorado. Montréal réduit l’écart à 3 à 1. Le Canadien poursuit sur sa lancée dès le début de la troisième période alors que Nick Cousins profite d'un avantage numérique et d'une passe de Max Domi pour réduire la marque à 3 à 2 en faveur du Colorado.

Le public a toutefois retenu son souffle et tous ont dû composer avec un brin de frayeur dès les premiers instants de la rencontre, alors que le jeune centre Jesperi Kotkaniemi s’est écroulé lourdement la tête première sur la glace après une mise en échec de Nikita Zadorov. Il a ensuite quitté la patinoire à l’aide de coéquipiers et a retraité au vestiaire à l’aide des thérapeutes de l’équipe.

L’Avalanche prend les devants après un peu plus de six minutes de jeu en première période lorsque Ryan Graves profite d’une poussée offensive des siens contre le gardien Cayden Primeau et de passes de Matt Calvert et de Cale Makar pour déjouer le gardien recru du Tricolore. 1 à 0 pour l’Avalanche.

Avec tout juste sept minutes à faire à la période, Gabriel Landeskog profite d’une passe de Mikko Rantanen, se faufile en zone des Canadiens de Montréal et grâce à une montée spectaculaire, il déjoue Cayden Primeau d’un tir des poignets précis dans la lucarne. L’Avalanche double son avance. C'est 2 à 0 pour le Colorado.

Le Colorado ne perd pas de temps en deuxième période et augmente son avance à 3 à 0 lorsque J.T Compher organise une descente à deux contre un en zone des Canadiens avant de remettre habilement la rondelle à Matt Calvert qui ne perd pas une seconde et dirige la rondelle derrière le gardien du Tricolore.

Après avoir remporté un match important mardi soir contre les Islanders de New York, mettant ainsi fin à une longue série d’insuccès, les Canadiens reçoivent en l’Avalanche une équipe qui pourrait leur donner du fil à retordre.

Avec 18 victoires et 36 points au compteur, le Colorado est présentement confortablement assis dans une position les menant en série et est actuellement sur une série de 4 victoires consécutives.

Pour les Canadiens, la victoire de lundi a certes remonté le moral de l'équipe, mais la confiance de la troupe de Claude Julien pourrait être ébranlée rapidement en cas d’un mauvais début de match ou d'une domination rapide de l’Avalanche. L’important pour Montréal sera donc de bâtir sur les mêmes bases que lors du match contre New York.

Rappelons que c’est le jeune gardien, Cayden Primeau qui défendra la cage du Tricolore et qui obtiendra par le fait même son premier départ dans la Ligue nationale.



La formation des Canadiens

Tatar – Danault – Gallagher

Cousins – Domi – Suzuki

Lehkonen – Kotkaniemi – Armia

Peca – Thompson – Weal

Chiarot – Weber

Kulak – Petry

Leskinen – Fleury

Primeau

Price