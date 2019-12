Rays : La valse des négos peut commencer à St. Pete

Mercredi après-midi, le maire de St. Petersburg, Rick Kriseman, a officiellement mis la hache dans le projet loufoque de garde partagée des Rays entre Tampa et Montréal.

L’interdiction de permettre aux Rays de poursuivre les démarches avec Montréal est venue sans surprise pour ceux qui suivent le dossier de près.

Même si Stephen Bronfman et le propriétaire des Rays, Stuart Sternberg, continuent de dire qu’ils croient en ce projet, il est assez clair que ce n’était qu’une manœuvre appuyée par le baseball majeur pour mettre de la pression sur la ville de St. Pete.

Kriseman a aussi ajouté qu’il n’était pas question que la ville étudie la possibilité de construire un nouveau stade pour un club à temps partiel, et avec raison.

La porte est toujours ouverte aux Rays pour ce qui est de la construction possible d’un stade au même emplacement qu’actuellement, mais seulement si les Rays veulent y jouer des saisons complètes.

Le hic, c’est que les Rays ne veulent rien savoir de bâtir un nouveau stade à St. Pete, là où le club agonise depuis deux décennies. Sternberg l’a confirmé lors d’un point de presse en juin dernier. Selon lui, bâtir un nouveau stade au même endroit pour y disputer 81 matchs est impensable.

Pire encore, Kriseman était prêt à permettre aux Rays de continuer à chercher un lieu dans la grande région de Tampa, mais les Rays ont indiqué à la ville que ce ne serait pas nécessaire.

Les Rays ont monté un projet de stade à Ybor City (plus près du centre-ville de Tampa) qui a pris plus de deux ans à préparer, seulement pour aussi voir cette autre idée tomber à l’eau il y a un an. Clairement, les Rays ont le sentiment d’avoir fait le tour du jardin dans ce secteur. C’était leur troisième projet de ce type qui échouait.

Maintenant quoi?

Kriseman a indiqué dans sa lettre que les Rays devront respecter leur bail jusqu’à la fin de 2027. Mais la menace s’avère plus un bluff qu’autre chose. La ville de St. Pete a un énorme projet de développement pour le site du vieux Tropicana Field et les grues n’attendent que le feu vert pour débuter les travaux.

Tel que rapporté en primeur l’an dernier par le 98,5 Sports, la ville possède deux plans pour le site, l’un avec un nouveau stade pour les Rays et l’autre sans stade si les Rays déménagent.