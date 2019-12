Intérêt du CH envers Shayne Gostisbehere : «C’est un pensez-y-bien» - Martin McGuire

«Il a déjà connu beaucoup de succès avec les Flyers il y a deux ans : 13 buts et 66 points. L’année passée, ç’a été plus difficile et cette année, il a un départ un peu plus lent. Gostisbehere a été ennuyé par des blessures ces dernières années, mais c’est un gars qui est encore dans ses meilleures années. Il fait des points, il est capable de conduire un jeu de puissance et il a déjà pris du temps de glace important sur le premier duo de défenseurs à Philadelphie»