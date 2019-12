Il était temps pour Daniel Lovitz d’aller voir ailleurs

La convention collective

Lovitz a été représentant de l’Impact dans l’Association des joueurs lors des dernières saisons et il sera impliqué dans les prochaines négociations entre les joueurs et les propriétaires. La convention collective expire le 31 janvier prochain et Lovitz nous assure que cette fois les joueurs sont unis.

« Lorsque nous avons signé la convention collective la dernière fois, nous n’étions pas très fiers de nous. Nous avons laissé plusieurs éléments intéressants sur la table et cette fois-ci il faut faire mieux. Je comprends qu’il y a un processus à suivre pour améliorer les conditions de travail des joueurs, mais il faut aller chercher une coche de plus cette fois. »

« Lorsque je vois des joueurs comme Nacho Piatti qui s’informent des négociations, ça me prouve que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. La bonne nouvelle, c’est que je crois que nous avons devant nous une ligue qui a aussi le désir de s’entendre. C'est bon signe, mais de notre côté, nous sommes prêts. »

Lovitz en sera à sa septième saison en MLS en 2020, une première dans l’uniforme du Nashville SC.