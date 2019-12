Un début de calendrier chargé pour l’Impact

La MLS dévoilera sous peu son calendrier 2020 et le tirage au sort de la Concacaf pour la Ligue des Champions 2020 aura lieu lundi au Mexique.

C’est à ce moment-là qu’on aura plus de détails concernant l’horaire chargé de l’Impact pour le printemps prochain, mais on a déjà une petite idée des activités du club pour le début de l’année qui s’en vient.

Contrairement aux années précédentes, l’Impact risque de débuter son camp d’entrainement dès le 13 janvier et non la semaine d'après. Les matchs de la Ligue des Champions qui arriveront à la mi-février forcent l’Impact à débuter son camp plus tôt.

Comme à l’habitude, l’Impact jouera des matchs préparatoires en Floride mais ne participera pas au tournoi présaison Suncoast Invitational. Ce dernier se termine la semaine avant le début de la saison MLS, et l’Impact sera déjà en pleine Ligue des champions à ce moment-là.

Ceci dit, l’Impact a quand même l’intention de s’entrainer comme à l’habitude au Al Lang Stadium de St. Petersburg. Il faudra donc trouver des adversaires qui seront disposés à jouer des matchs préparatoires face à Montréal lors des deux premières semaines de février.

La saison

La vraie saison va débuter sur la route pour l’Impact avec le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce match aura lieu le 18, 19 ou 20 février, au choix de l’équipe locale. L’adversaire de l’Impact sera déterminé lundi.

Le deuxième match de la saison aura lieu une semaine après au Stade olympique. Encore là, l’Impact aura le choix d’accueillir ce match le mardi 25 février, mercredi le 26 février ou le jeudi 27. Le choix logique serait de jouer le mercredi soir, mais rien n’est coulé dans le béton.

Ce sera un retour pour l’Impact au Stade olympique qui n'y a pas mis les pieds en 2019.

La MLS

Tel que stipulé par le commissaire Don Garber, l’Impact n’aura pas le luxe cette saison de débuter sa saison locale en avril. Il devra jouer au moins un match à Montréal en février ou en mars.

Selon les informations obtenues par le 98,5 Sports, il est fort probable que la saison locale de la MLS ouvre ses portes dès le 29 février au Stade olympique. Il n’est pas impossible que ce soit le week-end suivant, mais selon toute vraie semblance, ce sera lors de la toute première fin de semaine de la saison.

L’Impact aura donc du pain sur la planche: vendre des billets pour deux matchs en quatre jours au Stade olympique n’est pas chose facile. Le club a d’ailleurs partagé sur ses médias sociaux mercredi matin une offre qui permet aux amateurs d’acheter trois billets pour 79$. On parle ici du premier match de la Ligue des champions, du premier match de la saison MLS au Stade olympique, et un billet aussi pour le premier match local à l’extérieur au Stade Saputo.

Le premier match à l’extérieur, si on se fie à l’an dernier, devrait avoir lieu à la mi-avril.

Si on prend en considération qu’il y a une fenêtre internationale en mars (23-31), après son match d’ouverture au Stade olympique, le club pourrait disputer quatre matchs en cinq semaines sur la route. Ça pourrait même être cinq matchs en six semaines, dépendant de la date du premier match au Stade Saputo.

En espérant que des matchs en milieu de semaine ne viennent pas s’ajouter au calendrier. L’Impact aurait avantage à jouer plus de matchs en semaine durant l’été, et non en hiver. Rappelons qu’en 2020, l’Impact passera directement en demi-finale du Championnat canadien et évitera donc les matchs de quart de finale en milieu de semaine durant l’été.

Rémi Garde a souvent critiqué, avec raison, le fait que l’Impact disputait des matchs en milieu de semaine en hiver. Le calendrier du club à ce moment-là de l’année est déjà assez compliqué, étant forcé de toujours jouer sur la route.

Sans oublier que si les joueurs de l’Impact passent la première ronde de la Ligue des champions, ils joueront les deux matchs de quarts de finale entre le 10 et le 19 mars. Il n’est pas encore clair si le match à Montréal aurait lieu au Stade olympique ou au Stade Saputo.

Non, l’Impact ne chômera pas lors des premiers mois de 2020, reste seulement à savoir les dates exactes des matchs et l’identité des adversaires.