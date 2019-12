«Un match impeccable!» -Dany Dubé

Lors de son analyse du jour, Dany Dubé y est allé d’une déclaration forte en soulignant que le Canadien jouait jusqu’alors un match tout simplement impeccable.

La défensive du CH est beaucoup moins permissive que dans les dernières semaines. Et que l’apport offensif des défenseurs se fait de façon sporadique sans que cela ne cause de surnombres dont peuvent bénéficier les Islanders.

L’arrivée de Cayden Primeau avec l’équipe, de son côté, était totalement inattendue, mais de la façon dont le Canadien joue ce soir, il ne risque pas d’être à Montréal trop trop longtemps.

Notre analyste soutient que Keith Kinkaid doit revenir rapidement afin de remplir le rôle de second à Carey Price, ou bien que le club embauche un autre gardien afin que Primeau puisse jouer au moins une 50e de parties à Laval et parfaire son jeu et sa progression sans bousculer quoi que ce soit dans son cas.