Pierre Turgeon et Vincent Damphousse | Fiers capitaines

Lors du premier entracte de la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Islanders de New York, les anciens capitaines Pierre Turgeon et Vincent Damphousse étaient de passage aux côtés de Martin McGuire et Dany Dubé afin de discuter de leur apparition au Centre Bell dans le cadre des festivités du 110e anniversaire de l'équipe.

Pierre Turgeon a été de passage à Montréal pendant un peu plus de deux saisons, mais a eu la chance de porter le «C» de capitaine sur son chandail pendant un peu plus d’un an et il en est malgré tout très fier encore aujourd’hui.

Lorsque Turgeon a été échangé, Damphousse a reçu des mains de Mario Tremblay son chandail orné du «C» qu’il a porté fièrement pendant trois saisons.

Les deux hommes rappellent l’importance de rester humble et de demeurer eux-mêmes, malgré la fierté que procure cet honneur que d’être le capitaine des Canadiens de Montréal.

Damphousse souligne qu’il s’assurait toujours de faire face aux médias peu importe les bons ou les mauvais moments et qu’il n’y avait pas de place pour les «chialeux» à son avis.

Turgeon rappelle qu’il a eu l’occasion d’aller discuter avec Jean Béliveau au cours d’un dîner lorsqu'on lui a confié le poste et il a été impressionné par la prestance de l’homme et le rôle que représentait le titre de capitaine du CH.

Et c’est dans les moments les plus difficiles, comme ceux que traversent le CH actuellement que le rôle du capitaine est le plus important selon les deux hommes. Un vétéran comme Shea Weber se doit de rassurer le groupe!