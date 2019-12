Canadiens de Montréal 2 - Islanders de New York 0 (2e periode)

Les Canadiens de Montréal ont doublé leur avance contre les Islanders de New York avec six minutes à faire en 2e période lorsque Brendan Gallagher a fait dévier un tir de la pointe de Shea Weber sur le gardien new-yorkais avant de récupérer le retour et de pousser la rondelle derrière Thomas Greiss. 2 à 0 pour le Tricolore.

Il aura toutefois fallu attendre la dernière seconde de la première période avant de voir l'une des deux équipes s'inscrire au pointage. Phillip Danault profite d'une passe de Brendan Gallagher afin d'effectuer un tir qui lui revient pour finalement tromper la vigilance de Greiss sur son retour. C'est alors 1 à 0 pour Montréal.

Alors que le Canadien de Montréal semble perdre de nombreux partisans insatisfaits de l’immobilisme de l’équipe face à ses déboires actuels, l'organisation célèbre mardi soir le 110e anniversaire de la fondation de l’équipe à l'occasion de la visite des Islanders de New York.

Yvan Cournoyer, Serge Savard, Bob Gainey, Chris Chelios, Guy Carbonneau, Kirk Muller, Mike Keane, Pierre Turgeon, Vincent Damphousse, Saku Koivu et Brian Gionta sont de la partie pour les célébrations d'avant-match au Centre Bell.

La troupe de Claude Julien espère freiner à huit sa récente série d'insuccès.

Parallèlement à ces célébrations, la Fondation des Canadiens pour l'enfance tient la 11e édition de son RadioTéléDON #unBUTuneAIDE.



La formation des Canadiens

Tatar - Danault - Gallagher

Cousins - Domi - Suzuki

Lehkonen - Kotkaniemi - Armia

Peca - Thompson - Weal

Chiarot - Weber

Kulak - Petry

Olofsson - Fleury

Price

Primeau