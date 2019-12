Freiner la chute: «Y en aura pas de facile» face aux Islanders

«Les jeunes du Canadien ne sont pas prêts et là on amène un jeune gardien de but, Cayden Primeau, un jeune homme de 20 ans qui n'a pas encore joué 20 matchs chez les professionnels. C'est un beau prospect pour l'organisation et probablement que vendredi on va l'envoyer dans la fournaise du Madison Square Garden. Je ne trouve pas que c'est une grande idée... Marc Bergevin est peut-être en Russie pour regarder des gardiens de but.»