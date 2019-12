RadioTéléDON | Steve Bégin répondra à vos appels

Mardi soir, à l’occasion de la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Islanders de New York, la Fondation des Canadiens pour l'enfance tiendra la 11e édition de son RadioTéléDON #unBUTuneAIDE, en partenariat avec le 98,5 et les réseaux RDS et TSN Radio 690.

Tout au long de la journée, les partenaires diffuseurs du match feront appel à la générosité de leurs auditeurs en les invitant à faire un don afin d'appuyer la Fondation des Canadiens pour l'enfance dans son importante mission.

La totalité des profits amassés par l'entremise de cet encan sera versée à la Fondation des Canadiens pour l'enfance.

Au fil des ans, le RadioTéléDON a permis à la Fondation de redistribuer plus de 1,15 million de dollars partout au Québec afin d’encourager l'activité physique ainsi que l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes défavorisés âgés de 4 à 17 ans.

Dès 17h00, et ce, jusqu'à la fin de la rencontre, d’anciens joueurs de l’équipe, dont Steve Bégin, les conjointes de certains joueurs actuels, des entraîneurs, de même que des personnalités québécoises recueilleront les dons du public par téléphone en communiquant avec le 1-888-925-2133.

Le public pourra également participer par un don en ligne au www.unbutuneaide.com ou par SMS en textant «HABS» au 45678 pour faire un don de 10$.