«Lou Lamoriello n'aurait pas laissé aller ça sans réagir!» -Martin Brodeur

Alors que le Canadien de Montréal est en pleine débandade, Keith Kinkaid est au ballottage et Cayden Primeau s’amène à Montréal. Ron Fournier voulait savoir comment on traverse une telle séquence de l’intérieur et qui de mieux placé que l’ex-gardien tout étoile Martin Brodeur pour répondre à ses questions.

Pour Martin Brodeur, une telle séquence d’insuccès n’est pas quelque chose dont il se souvient avec précision, cependant il soutient qu’à l’époque où il jouait avec les Devils, jamais Lou Lamoriello, alors le directeur général de l’équipe, n’aurait permis une telle chose sans réagir. Il ne tardait pas à aller s’adresser à l’équipe directement dans le vestiaire.

Brodeur souligne que l’importance est surtout que les joueurs se regardent dans le miroir afin qu’ils s’assurent de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Le gardien vedette se souvient du court passage de Claude Julien en 2006-2007 derrière le banc des Devils et de son congédiement après une seule saison. Il croit que Claude avait fait de l’excellent travail avec les Devils, mais que Lamoriello avait probablement peu confiance en lui et avait décidé de prendre lui-même la relève en fin de saison.

Amené à parler de la situation de Carey Price, il trouve que sa situation est particulièrement ingrate alors que la défensive de l'équipe alloue énormément de chances de marquer aux adversaires du CH. Brodeur rappelle que l’important est de compétitionner pour se sortir de cette mauvaise passe et selon ce qu’il voit depuis deux matchs, c’est positif.

En ce qui concerne Keith Kinkaid, Martin Brodeur croit que ce séjour dans les mineures pourrait vraiment lui permettre de reprendre confiance surtout qu’il n’est pas le premier gardien à vivre une telle situation. Il s’exprime aussi sur Cayden Primeau qu’il ne connaît pas beaucoup, mais de qui il n’a entendu que de bonnes choses. Il espère surtout que la recrue sera bien entourée afin de bien encadrer ses débuts dans la grande ligue.