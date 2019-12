Claude Julien s’accroche… mais Bergevin est-il en sécurité?

Claude Julien n’est pas en cause de la débandade selon Philippe Cantin. Par contre, notre chroniqueur soutient que Marc Bergevin a échoué dans sa tentative d’améliorer l’équipe l’été dernier et Geoff Molson se doit maintenant de mettre un pied par terre et de prendre une décision dans le cas de son DG.

Malgré que Geoff Molson soutenait il y a quelque temps que l’équipe serait des plus compétitives dans les prochaines années, Marc Bergevin est-il toujours son homme compte tenu du manque de profondeur qui est étalée au grand jour actuellement chez le Tricolore?

Le meilleur joueur de l’équipe, Carey Price, est maintenant âgé de 32 ans et ne pourra pas attendre encore cinq ans avant de voir le CH connaître du succès.

Connaître une saison difficile, c’est une chose, mais actuellement c’est une débandade que traverse le Canadien.

Selon Mario Langlois, peu importe qui sera derrière le banc, on ne pourra soutirer davantage de cette équipe. Il soutient pour sa part qu’à son avis, le lien de confiance entre le proprio et son DG est encore solide et que les deux hommes vont tenter d’amoindrir la situation actuelle en vantant les grandes choses qui approchent dans l’avenir de l’équipe à moyen terme de l'équipe.

Advenant que l’équipe ne s’améliore pas, Philippe Cantin souhaite voir Bergevin être relevé de ses fonctions, mais soutient surtout qu’il serait vraiment injuste que Claude Julien doive être celui qui paye pour le manque de résultat de son patron immédiat.