Les Canadiens rappellent Cayden Primeau en renfort

Après avoir annoncé lundi avoir soumis le gardien auxiliaire Keith Kinkaid au ballottage, la direction des Canadiens de Montréal a annoncé avoir procédé au rappel du gardien Cayden Primeau et de l’attaquant Matthew Peca qui évoluaient tous les deux jusqu’à présent avec le club-école de l’équipe, le Rocket de Laval.

Pour Cayden Primeau, ce sera une première occasion de porter le chandail du Tricolore lui qui en est encore à sa saison recrue chez les professionnels après un passage à l'Université Northeastern dans la NCAA, alors qu’il a reçu le titre de meilleur gardien universitaire l’an dernier.

Sachant que le directeur général Marc Bergevin a soutenu dans les dernières semaines vouloir alléger le travail de Carey Price afin de limiter son nombre de sorties par années à un maximum de 60 rencontres, il serait surprenant de voir Primeau réchauffer le banc de l’équipe bien longtemps à titre d’auxiliaire. La question sera de savoir quand le groupe d’entraîneurs souhaitera lui permettre de vivre son baptême de feu dans la LNH.

Celui qui est maintenant âgé de 20 ans, a joué 12 rencontres avec le Rocket de Laval sous la gouverne de Joël Bouchard et a compilé une impressionnante fiche de sept victoires contre quatre revers et une défaite en surtemps. Il a aussi su conserver, depuis le début de la saison, une moyenne de buts accordées de 2,59 et un pourcentage d’efficacité de ,910 en plus d’avoir réussi un blanchissage au passage.

Matthew Peca de son côté connaît une saison intéressante lui aussi cette saison avec le Rocket avec une production de quatre buts et 12 points en 18 matchs. Il a toutefois passé la dernière saison avec le Canadien, lui qui a amassé trois buts et 10 points en 39 rencontres l’an dernier avec le Tricolore.

Les Canadiens de Montréal seront en action mardi soir alors qu’ils recevront la visite des Islanders de New York au Centre Bell dès 19h00.