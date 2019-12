Séances de boxe entre coéquipiers sous les ordres d’Alex Delvecchio

«En arrivant dans la chambre, Alex Delvecchio nous a traité de ‘’fuckin frogs’’. Sous le coup de l’émotion, je lui ai répondu : ‘’Appelle-nous pas fuckin frogs, you fuckin WASP! Le lendemain quand je suis arrivé à l’aéroport, on s’en allait jouer à St.Louis et en me remettant mon billet, il m’a dit : ‘’t’es mieux de vérifier la destination’’. C’était marqué Virginie dans la Ligue américaine. Au lieu de partir pour la Virginie, je suis parti en Floride et ça m’a coûté les cinq derniers mois de ma saison»