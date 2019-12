Kinkaid au ballottage : « Je suis un peu sous le choc» - Carey Price

«Les gens qui connaissent le hockey sont conscients qu’on ne joue pas du mauvais hockey dernièrement. Et qu’avec un peu de chance, nous aurions des victoires au lieu des défaites. De temps en temps, ces choses-là arrivent et ça bâtit le caractère d’une équipe. Si on joue comme on a joué les deux derniers matchs, je suis convaincu que nous allons nous en sortir»