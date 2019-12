Miami dans l’Est, Nashville dans l’Ouest

Certains amateurs de soccer seront déçus d’apprendre qu’à partir de l’année prochaine, l’Impact de Montréal n’affrontera pas toutes les équipes de la MLS.

Avec l’entrée de Miami et Nashville, la MLS a dû revoir sa façon de construire le calendrier et malheureusement, il n’est pas impossible qu’en 2020, l’Impact n’affronte pas au moins une fois, le Galaxy ou son rival canadien de la côte ouest, Vancouver.

Miami fait son entrée dans la division Est et Nashville s’en va dans l’Ouest. Les équipes vont continuer de jouer deux matchs (un à domicile et un sur la route) contre les équipes de sa propre association. Avec 13 équipes par conférence, cela fait un total de 24 matchs interdivision. Avec un total de 34 matchs par saison, il faut donc choisir 10 adversaires de la conférence opposée.

Cela veut donc dire qu’il y a trois équipes qui n’affronteront pas l’Impact une seule fois la prochaine saison.

Il faut s’attendre à ce que la construction du calendrier continue de se compliquer lors des prochaines années, alors qu’Austin fera son entrée en MLS en 2021, et Sacramento et St-Louis en 2022. Le commissaire Don Garber a déjà parlé de la possibilité d’ajouter aussi Charlotte, Phoenix et Las Vegas dans un avenir pas trop lointain.

Conférence Est (13 clubs)

Atlanta United

Chicago Fire FC

Columbus Crew SC

D.C. United

FC Cincinnati

Inter Miami CF

Montreal Impact

New England Revolution

New York City FC

New York Red Bulls

Orlando City

Philadelphia Union

Toronto FC

Conférence Ouest (13 clubs)

Colorado Rapids

FC Dallas

Houston Dynamo

LAFC

LA Galaxy

Minnesota United

Nashville SC

Portland Timbers

Real Salt Lake

San Jose Earthquakes

Seattle Sounders

Sporting Kansas City

Vancouver Whitecaps