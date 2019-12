«Si on se laisse abattre, on ne s’en sortira jamais» - Claude Julien

«C’est décevant, nous avions besoin d’une victoire. Nous n’avions pas besoin d’une pénalité qui joue contre nous. Ils ont marqué et après cela les données ont changé. J’aurais aimé être ici pour dire que nous avions joué un match solide, mais malheureusement ce n’est pas le cas. Il faut continuer de travailler, si on se laisse abattre, on ne s’en sortira jamais»