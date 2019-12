Bon retour Derek!

Le retour du seul et unique Derek Aucoin à la barre de Bonsoir les sportifs a été souligné de belle façon samedi soir.

Après avoir annoncé qu’il était atteint d’un cancer du cerveau, Derek Aucoin souhaitait avoir l’occasion d’effectuer un retour à la barre de Bonsoir les sportifs éventuellement.

Que ce soit ses collègues du 98,5 sports, dont Mario Langlois, Ron Fournier, Jeremy Filosa, Jeremie Rainville, Martin McGuire, Dany Dubé et Philippe Cantin, ou bien même des artisans du monde du sport comme Abraham Toro et Stephen Bronfman, plusieurs ont voulu saluer le retour du géant le plus apprécié dans le monde des médias sportifs.

Un moment touchant pour un homme avec un coeur géant qui a su toucher plusieurs personnes.