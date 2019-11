PK Subban: le racisme, les huées et sa production

Pour la deuxième fois en moins de deux semaines, l’ancien défenseur des Canadiens PK Subban est en ville avec ses Devils. La dernière fois que Subban a visité le Centre Bell, plusieurs spectateurs l'ont copieusement hué chaque fois qu’il a touché la rondelle.

Il a accepté d’en parler avec les médias à l'issue de l’entrainement jeudi matin. Il a aussi abordé le sujet du racisme dans la LNH et de sa production qui est clairement à la baisse cette saison, lui qui ne possède que 5 points en 23 matchs.

Le racisme

En raison de l'affaire Bill Peters, Subban a été questionné par les journalistes à savoir s’il avait déjà vécu du racisme venant d’un entraîneur, Subban a pris le temps de réfléchir et a expliqué son point de vue.

« Ce que je peux dire c’est que ce que j’ai pu subir ne se compare en rien à ce que les Willie O’Ree, Herb Carnegie, Mike Marson ou même les Grant Fuhr et Mike Grier ont bien pu subir. Les gens qui disent des propos racistes, ce sont eux qui ont un problème. Ici chez les Devils je ne vois rien de cela. C’est une organisation professionnelle et je suis sûr que ça n’arrivera pas chez nous.

« C’est certain que les incidents qui ont été mentionnés récemment par des joueurs ne lancent pas un bon message, ce n’est pas ce que le hockey veut projeter comme image. On veut que tous les jeunes sentent qu’ils peuvent jouer au hockey. Quand ça m’arrive, j’essaie de transformer cela positif. Je suis une personne positive et je ne me laisse pas affecter par ça. »

Son coéquipier Wayne Simmonds abondait dans le même sens.

« C’est très décourageant d’entendre ça pour un Afro-Américain. Quand une personne comme ça, qui a le contrôle de ta carrière, peut abuser de son pouvoir comme ça, ça mérite d’être enquêté. Je pense que nous avons un problème dans le hockey que personne ne désire aborder. Il n’y a pas un joueur de hockey noir qui dans sa carrière n’a pas été victime de racisme, ça je vous le garantie. J’espère qu’avec les derniers incidents, on peut en profiter pour mettre en lumière ce problème. »

Les huées au Centre Bell

Le 16 novembre dernier, lorsque Subban et sa bande se sont emmenés à Montréal, pour la première fois depuis son départ de Nashville, Subban a été victime de huées de la part des partisans du Canadien.