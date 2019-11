Evan Bush va-t-il s’en remettre?

Après tous les mouvements des derniers jours chez l’Impact de Montréal, le gardien Evan Bush est toujours en place. Même s'il a été exposé au repêchage d’expansion et qu'il a perdu son poste de numéro un à la fin de la dernière saison, l'Américain n’a toujours pas changé d’adresse.

À ce stade-ci, il serait surprenant de voir Bush être échangé. L’Impact a surement tâté le pouls des autres clubs MLS, mais sans succès. La majorité des équipes ont leur gardien partant et ceux qui se cherchent un gardien numéro deux, n’iront pas chercher un joueur qui est payé plus de 300 000$ pour jouer ce rôle.

Rien n’est impossible, mais il semble que Bush soit ici pour rester. Mais celui qui est avec l’équipe depuis 2011 sera-t-il capable de se remettre de ce qu’il a subi lors des derniers mois à Montréal? Lors de son bilan, Bush a dit s’attendre à être de retour à Montréal en 2020, mais son non verbal semblait dire le contraire.

Plusieurs insinuaient que le temps était peut-être venu pour lui de passer à autre chose. Bush a appris le français, ses filles vont à l’école en français et il est un des rares joueurs non québécois qui passe ses hivers ici. Il est devenu un Montréalais à part entière au fil des années. Bush est clairement heureux dans sa vie ici, mais lors de la dernière saison, il semblait irrité comme jamais.

Même s’il n’a jamais refusé de parler aux médias, on sentait qu’il n’était pas dans son assiette, et ce pour la première fois depuis son arrivée à Montréal.

Un nouveau départ

L’arrivée de Thierry Henry marque un nouveau départ pour l’Impact ce Montréal, mais marque aussi une possibilité de nouveau départ pour Bush. Wilmer Cabrera a préféré y aller avec Clément Diop à la fin de la dernière saison, mais cela ne veut pas dire qu’Henry aura la même opinion.

Le nouvel entraîneur de l’Impact, qui a continué de suivre la MLS depuis son départ des Red Bulls, connaît Bush et a sûrement son opinion sur lui. Une opinion que l’on risque de connaître lorsque le camp débutera en janvier. Mais il n’est pas impossible que ce dernier lui donne une autre chance de se faire valoir.

Les autres

En date d’aujourd’hui, Clément Diop est toujours sans contrat. Ses droits MLS appartiennent à l’Impact, mais rien ne l’empêche d’offrir ses services à une équipe d’une autre ligue. Même si Diop a souvent dit ne pas vouloir quitter la MLS, rien ne nous garantit qu’il sera bel et bien de retour.

Son pouvoir de négociation est faible, lui qui a vu l’Impact déposer une offre bonifiée. Selon la convention collective, une offre bonifiée ne compte pas plus de 5% d’augmentation. S’il ne trouve pas un terrain d’entente avec le club pour un nouveau contrat avec de meilleurs termes, il devra se rapporter au camp avec une très mince augmentation de salaire.

Dans le cas de James Pantemis, il faut s’attendre à ce que ce dernier refuse de jouer le rôle du troisième encore en 2020. Le jeune joyau de l’Impact n’a disputé que deux matchs en trois ans et doit absolument jouer en 2020, si possible comme partant. Un prêt en Première ligue canadienne (CPL) serait probablement de mise pour lui. Même le rôle de second à Montréal ne serait pas l’idéal, lui qui doit absolument enchainer les matchs dans le but de se développer comme il se doit.