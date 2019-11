Est-ce que la LNH est en train de vivre son moment #MeToo?

«Ça va s'appeler #HeToo. C'est une situation assez alarmante et je saute tout de suite à la solution: c'est la responsabilité des organisations et des ligues de contrôler, de gérer, de mettre des paramètres et de sévir. Là, on est dans une situation où ils doivent sévir. Malheureusement pour l'individu qu'est Bill Peters, il va perdre son job. Il faut qu'il perde son job parce que ce n'est pas acceptable.»