Harcèlement psychologique: «On tient les joueurs au bout d'une laisse» -Enrico Ciccone

Ciconne estime qu’il n’est pas facile de parler sur la place publique comme l’ont fait des joueurs pour Peters et même Mike Babcock, récemment congédié par les Maple Leafs.

« On voit que c’est difficile de dénoncer. Ce sont les gars qui sont retraités qui dénoncent les attitudes des entraîneurs dans le passé. Mais des gens qui commentent disent : « au prix que tu étais payé, ferme ta gueule. Tu le savais, c’était à toi de ne pas le faire si tu ne voulais pas. Tu ne viendras pas nous faire brailler aujourd’hui. » On dirait que parce que tu es dans la Ligue nationale, que tu es gros et fort, les gars font de l’argent, on n’a pas le droit de se plaindre. On n’a pas le droit de dire que l’on vit de la détresse psychologique. Je trouve ça vraiment dommage et je dis aux gars : bravo de dénoncer! »

Attitude tolérée

Selon Ciccone, tant que l’entraîneur connaît du succès, peu importe la façon de faire qu’il utilise, cela semble toléré à l’interne.