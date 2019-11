David Testo: être un joueur homosexuel chez l’Impact

« J’ai été chanceux de faire partie d’un bon groupe. Nous avions gagné un championnat ensemble. Je ne peux pas dire assez de bien de notre capitaine Nevio Pizzolitto qui est une personne superbe que je respecte beaucoup. C’était notre leader! J’ai gardé de bons contacts avec certains d’entre eux. Le noyau, qui était formé surtout de joueurs locaux, comme Adam Braz, Mauro Biello, Antonio Ribeiro, Simon Gatti, Patrick Leduc ainsi que les Eduardo Sebrango, Leonardo Di Lorenzo était un excellent groupe. »

C’est lorsque l’Impact a commencé à s’approcher de la MLS que les choses se sont compliquées pour Testo.

« Jesse Marsch est arrivé et plusieurs nouveaux joueurs sont aussi arrivés en essais. De nouveaux joueurs que l’on emmenait pour les tester pour la MLS. C’était les portes tournantes! Peu à peu mes amis quittaient et des nouveaux joueurs s’emmenaient. Cela avait été très mal géré selon moi. C’était le fouillis dans le vestiaire. On ne se reconnaissait plus. Et nous avons connu une année désastreuse. »

En la présence de plusieurs nouveaux joueurs qu’il ne connaissait pas, Testo ne se sentait pas aussi à l’aise. Il explique dans le film que dans le vestiaire, lorsque venait le temps de prendre sa douche, il s’assurait de ne jamais regarder vers ses coéquipiers, pour s’assurer de ne jamais les mettre mal à l’aise.

Il explique aussi que des joueurs refusaient de prendre leur douche en même temps que lui. Certains faisaient exprès pour attendre qu’il sorte, pendant que d’autres gardaient leurs sous-vêtements pendant qu’ils se douchaient.

« Di Lorenzo était mon co-chambreur à l’époque. Et lors de notre dernier voyage de la saison à Atlanta, il était absent à cause d’une blessure et j’ai eu vent du fait que plusieurs des nouveaux refusaient de partager une chambre avec moi. Non, ce n’était pas facile à digérer. »

Testo était convaincu d’être capable de continuer d’aider l’Impact en MLS, lui qui avait d’ailleurs déjà évolué avec le Crew de Columbus dans la grosse ligue.

« J’avais accepté d’être échangé des Whitecaps à l’Impact malgré le fait qu’on venait de gagner un championnat à Vancouver. De Santis voulait m’avoir et il m’avait parlé du fait que le club s’en allait en MLS et qu’il y aurait une chance pour moi d’y retourner. Mais à la fin de la saison 2011, Jesse Marsch m’a rencontré dans son bureau pour me faire savoir qu’il ne me retenait pas. »

C’est à ce moment que Testo a décidé de sortir du placard.

La sortie publique

C’est au micro de Radio-Canada que Testo a décidé de faire sa sortie publique en novembre 2011.